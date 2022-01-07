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  • mark kapustin
    А что не так?  Завидуете ?!А чем вам Волочко...
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    Красивая женщина. Талантливая балерина. Не завидуйте, не доплюните до нее, как не старайтесь.Анастасия Волочко...

А чем вам Волочкова "не угодила"?

А чем вам Волочкова "не угодила"?

Позвольте- позвольте, читатели-злопыхатели, комментирующие поездку Волочковой на Мальдивы!!!! Она вам что-то должна?? Да,Волочкова, слегка странная,заносчивая, порой даже кажется,что не очень и умная, и что??? Она такая же женщина,как вы и я.

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