Шлеменко ответил Емельяненко: «Если Мусаси для меня фаворит боя с Токовым, то я поливаю Толю грязью?»

Известный боец-средневес Александр Шлеменко ответил на обвинения Федора Емельяненко в предвзятом отношении к его команде.

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