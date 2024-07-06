Противник признал продвижение ВС РФ в черте села Дружба - северо-восточном пригороде Торецка Российские войска продолжают продвижение на Торецком направлении.
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Противник признал продвижение ВС РФ в черте села Дружба - северо-восточном пригороде Торецка Российские войска продолжают продвижение на Торецком направлении.
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