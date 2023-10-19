Бочкарёв: Первый корпус крупного логистического комплекса Марушкино достроят в 2024 году 

В Марушкинском поселении на территории Новой Москвы ведется строительство логистического комплекса из шести корпусов, первый из них площадью 12,6 тысячи квадратных метров строители введут в эксплуатацию в следующем году.
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