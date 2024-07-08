Ротенберг поздравил с Днем семьи, любви и верности: «Главные болельщики любого хоккеиста – его семья. Пусть наши семьи вдохновляют нас на самые большие победы»

Праздник отмечается с 2008 года, а в 2022-м указом Президента получил официальный статус. «Поздравляю всех с Днем любви, семьи и верности! В жизни любого человека самым важным является его семья – самые близкие люди, которые всегда поддержат в трудную минуту и разделят самое большое счастье.