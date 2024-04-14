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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Final Fantasy XIV с DLC Dawntrail получит поддержку DLSS и FSR Уже сегодня станет доступен бес...

Final Fantasy XIV с DLC Dawntrail получит поддержку DLSS и FSR Уже сегодня станет доступен бес...

Final Fantasy XIV с DLC Dawntrail получит поддержку DLSS и FSRУже сегодня станет доступен бесплатный бенчмарк грядущего дополнения Dawntrail для популярной MMORPG Final Fantasy XIV, который позволит создать женского персонажа из расы Хротгаров, а также проверить производительность своего ПК в игре с обновленной графикой.

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