Final Fantasy XIV с DLC Dawntrail получит поддержку DLSS и FSR Уже сегодня станет доступен бес...

Final Fantasy XIV с DLC Dawntrail получит поддержку DLSS и FSRУже сегодня станет доступен бесплатный бенчмарк грядущего дополнения Dawntrail для популярной MMORPG Final Fantasy XIV, который позволит создать женского персонажа из расы Хротгаров, а также проверить производительность своего ПК в игре с обновленной графикой.