Hill: Россия добивается наиболее выгодной позиции по Украине до прихода Трампа

Россия рассматривает период до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января как "стратегическую паузу", в ходе которой можно добиться более выгодных позиций на потенциальных переговорах по конфликту на Украине.
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