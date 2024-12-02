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Hill: Россия добивается наиболее выгодной позиции по Украине до прихода Трампа

Hill: Россия добивается наиболее выгодной позиции по Украине до прихода Трампа

Россия рассматривает период до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января как "стратегическую паузу", в ходе которой можно добиться более выгодных позиций на потенциальных переговорах по конфликту на Украине.

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