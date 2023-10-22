Виктор Грищенко: ´Сердцу дорогое, самое родное... ´.

Омар ХАЙАМ однажды сказал: ´Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях!´ Слесарь-ремонтник ЦРТО завода СКГШ Виктор Михайлович ГРИЩЕНКО следует этому принципу, но не один - повсюду с ним его семья.