Виктор Грищенко: ´Сердцу дорогое, самое родное... ´.

Омар ХАЙАМ однажды сказал: ´Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях!´ Слесарь-ремонтник ЦРТО завода СКГШ Виктор Михайлович ГРИЩЕНКО следует этому принципу, но не один - повсюду с ним его семья.
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