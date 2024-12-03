Обломки беспилотника ВСУ упали на детсад: Врио ростовского губернатора сообщил подробности

В Ростовской области обломки беспилотника упали на территорию детского сада. Инцидент произошёл утром 3 декабря, как стало известно из сообщения временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря.
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