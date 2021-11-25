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Андрей Миронов: «Пулккинен мне в бубенцы попал. Шарик круглый – все вернется ему»

Защитник «Динамо» Андрей Миронов подвел итоги матча с «Трактором» (7:6 ОТ). – Классный матч для болельщиков и для эмоций, но для игроков это ужас какой-то.

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