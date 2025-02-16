Василий Вакаров: Россия начинает активное наступление

Январское затишье на фронтах закончилось? Почему произошло резкое увеличение боестолкновений после нового года? Что означает перегруппировка сил и средств и переход к следующему этапу плана? Январское затишье на фронтах закончилось.
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