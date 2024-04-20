Александр Мальцев о «Чуде на льду» на ОИ-1980: «По глазам видно, что американцы не в порядке. На допинг почти никого не забрали»

Сегодня рекордсмену сборной СССР по матчам и голам во всех турнирах исполняется 75 лет. – Возвращаясь во времена игровой карьеры, наверное, не ошибемся, если скажем, что памятное поражение от сборной США (3:4) на Олимпиаде-1980 – самый грустный ее момент.
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