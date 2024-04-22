В шести районах Петербурга с 22 апреля начнут ограничивать дорожное движение

Речь идёт об Адмиралтейском, Выборгском, Калининском и не только В Адмиралтейском районе Петербурга с 23 апреля по 6 мая ограничат движение транспорта по Садовой улице у пересечения с набережной реки Фонтанки, с 23 апреля по 9 октября – по набережной Фонтанки у пересечения с Садовой улицей? сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.