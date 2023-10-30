"Известия": мобильные операторы отменят плату за раздачу интернета со смартфонов

Три оператора, "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2", согласились с требованиями ФАС. МТС же считает, что интересы абонентов не ущемляет Три крупнейших оператора сотовой связи вернут бесплатную раздачу интернета с мобильных устройств.