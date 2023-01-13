Аргументы недели

98 521 подписчик

The Guardian: Борис Джонсон планирует посетить Киев

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Киев в ближайшие месяцы. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на слова британского политика и другие неназванные украинские источники.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх