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Царьград

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Снег, холод, бабье лето: какой будет осень 2026 года по прогнозам синоптиков

Снег, холод, бабье лето: какой будет осень 2026 года по прогнозам синоптиков

Метеорологи уже представили прогноз, и он выглядит как настоящий климатический аттракцион. Каким в России будет осень 2026?Осень 2026 года в России обещает быть необычной и запоминающейся.

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