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Закон и Порядок

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  • ШКИПЕР
    Сплошная хрень .Уже в пятом колен...
  • Галина Дубровская
    Вот и показатель этой госдуры- Затулин, а там таких пруд прудиДЕПУТАТ ПОШЁЛ ПРО...
  • Владимир Моргунов
    Депутат не против генерала, ОН ПРОТИВ РОССИИ !!!! НАХРЕНА В ГД ТАКОЙ ДЕПУТАТ !!!!! И, ИЗГНАТЬ НЕВОЗМОЖНО-БРОНЯ КРЕПКА...ДЕПУТАТ ПОШЁЛ ПРО...

Дедолларизация - миф или реальность?

Дедолларизация - миф или реальность?

Чиновники из США, их сателлитов и проплаченные средства массовой дезинформации обнадеживают своих жителей и стращают жителей остального мира тем, что "мировой дедолларизации нет, всё придумали путинские пропагандисты.

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