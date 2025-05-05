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Российские войска нанесли серию ударов по аэродрому Конотопа

Российские войска нанесли серию ударов по аэродрому Конотопа, используемому для атак на регионы РФ с помощью реактивных дронов В ночь на 5 мая нанесены удары по целям в ряде украинских регионов.

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