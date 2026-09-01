Реформы школьного образования: плата за обучение старшеклассников и гимназическая форма

1 сентября — традиционно рубежный день в жизни подрастающего поколения: «Дети, в школу собирайтесь!» Но это сейчас количество школяров в столице измеряется сотнями тысяч, а нумерация учебных заведений для них перешла уже на четырехзначные числа .
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