Реформы школьного образования: плата за обучение старшеклассников и гимназическая форма

1 сентября — традиционно рубежный день в жизни подрастающего поколения: «Дети, в школу собирайтесь!» Но это сейчас количество школяров в столице измеряется сотнями тысяч, а нумерация учебных заведений для них перешла уже на четырехзначные числа .