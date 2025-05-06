Мадонна, Виттория Черетти, Сидни Суини, Холли Берри, Анна Винтур на Met Gala 2025

Бал костюма Met Gala 2025 собрал в Музее искусств Метрополитен звёзд первой величины. Среди тех, кто в этом году вышел на красную дорожку в Нью-Йорке были Мадонна, топ-модель и девушка Леонардо ДиКаприо Виттория Черетти, Сидни Суини, которая недавно рассталась с бойфрендом, Холли Берри и сама устроительница шоу Анна Винтур.
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