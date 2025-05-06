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Мадонна, Виттория Черетти, Сидни Суини, Холли Берри, Анна Винтур на Met Gala 2025

Мадонна, Виттория Черетти, Сидни Суини, Холли Берри, Анна Винтур на Met Gala 2025

Бал костюма Met Gala 2025 собрал в Музее искусств Метрополитен звёзд первой величины. Среди тех, кто в этом году вышел на красную дорожку в Нью-Йорке были Мадонна, топ-модель и девушка Леонардо ДиКаприо Виттория Черетти, Сидни Суини, которая недавно рассталась с бойфрендом, Холли Берри и сама устроительница шоу Анна Винтур.

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