Мадонна, Виттория Черетти, Сидни Суини, Холли Берри, Анна Винтур на Met Gala 2025

Бал костюма Met Gala 2025 собрал в Музее искусств Метрополитен звёзд первой величины. Среди тех, кто в этом году вышел на красную дорожку в Нью-Йорке были Мадонна, топ-модель и девушка Леонардо ДиКаприо Виттория Черетти, Сидни Суини, которая недавно рассталась с бойфрендом, Холли Берри и сама устроительница шоу Анна Винтур.