Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи"

Несмотря на то, что знаменитый советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров чаще всего играл отрицательные роли, россиянам он все равно хорошо запомнился благодаря своему талантливому и яркому исполнению.
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