МИД Германии подтвердил сохранение дипломатии с Россией

МИД Германии заявил о сохранении дипломатических связей с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр ФРГ Йоханн Вадефуль и представитель МИД Германии Мартин Гизе обсудили закрытие консульств и институтов в Москве и Бонне.