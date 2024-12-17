Раду Поклитару поделился лучшим рецептом выхода из депрессии

Лучше всего из депрессии и кризиса выводит большая вовлеченность в работу. Такое мнение высказал хореограф, балетмейстер, режиссер, народный артист Молдовы Раду Поклитару, выступая в программе "Главное" с Артуром Ефремовым на телеканале TVC-21, передает Noi.