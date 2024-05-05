Французский стартап представил технологию RIS для дешёвого спутникового инт...

Французский стартап представил технологию RIS для дешёвого спутникового интернетаКомпания Greenerwave разработала технологию дешёвых и энергоэффективных спутниковых терминалов на основе «реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей» (RIS) для доступа в интернет.
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