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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Французский стартап представил технологию RIS для дешёвого спутникового инт...

Французский стартап представил технологию RIS для дешёвого спутникового инт...

Французский стартап представил технологию RIS для дешёвого спутникового интернетаКомпания Greenerwave разработала технологию дешёвых и энергоэффективных спутниковых терминалов на основе «реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей» (RIS) для доступа в интернет.

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