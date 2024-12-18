В Новой Москве построено более 1,9 млн кв. метров жилья за 2024 год

В Новой Москве с января по ноябрь 2024 года введено свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Заммэра Владимир Ефимов отметил рост жилой застройки, а Владимир Жидкин рассказал о создании десятков тысяч рабочих мест благодаря развитию инфраструктуры.