Педри о Месси: «Когда наблюдаешь за игрой лучшего футболиста мира, многому учишься. Надеюсь, он сможет вернуться в «Барсу»

Педри выразил надежду на возвращение Лионеля Месси в «Барселону». – Ходят разговоры о возможном возвращении Месси в «Барселону», что думаешь об этом? – Мне отлично игралось с Месси, а вне поля он великолепный человек, поэтому я надеюсь, что он сможет вернуться.