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Педри о Месси: «Когда наблюдаешь за игрой лучшего футболиста мира, многому учишься. Надеюсь, он сможет вернуться в «Барсу»

Педри выразил надежду на возвращение Лионеля Месси в «Барселону». – Ходят разговоры о возможном возвращении Месси в «Барселону», что думаешь об этом? – Мне отлично игралось с Месси, а вне поля он великолепный человек, поэтому я надеюсь, что он сможет вернуться.

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