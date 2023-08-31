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В Самарской области полицейские совместно с общественниками провели антинаркотические мероприятия

В Самарской области полицейские совместно с общественниками провели антинаркотические мероприятия

Сотрудниками полиции совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел на постоянной основе проводится масштабная профилактическая работа с подрастающим поколением с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

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