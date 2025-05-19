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  • са 1
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Пенсию повысят ещё раз, но не всем: В Госдуме рассказали, кто и когда может рассчитывать на прибавку

Пенсию повысят ещё раз, но не всем: В Госдуме рассказали, кто и когда может рассчитывать на прибавку

В 2025 году пенсию повысят ещё раз, но не всем категориям пенсионерам. Кто и когда может рассчитывать на прибавку, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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