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Петербургский дневник

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В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Украине

В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Украине

Киев не должен воспользоваться перемирием для перевооружения Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки вооружения на Украину, прежде чем выдвигать предложения о перемирии.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
у вас,идиотов,иностранная армия внутри страны постепенно захватывает города и сёла. И это страшнее войны с Западом.Когда очнётесь,т.н. слуги народа?
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17 час.
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