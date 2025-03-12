В Госдуме призвали Запад ввести эмбарго на оружие Украине

Киев не должен воспользоваться перемирием для перевооружения Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Запад ввести эмбарго на поставки вооружения на Украину, прежде чем выдвигать предложения о перемирии.
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