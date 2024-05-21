В Тебризе началась церемония прощания с президентом Ирана и главой МИД

REUTERS/Iran's Presidency/WANA В иранском Тебризе началась церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси и главой МИД страны Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает агентство IRNA.
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