«Удары»: «Малышка на миллион» в любительской версии Холли Берри

Голливудская актриса Холли Берри представила собственный режиссерский дебют. Но стоило ли? «Удары» (2020) Кадр из фильмаВ прошлом звезда MMA по имени Джеки, подрастерявшая пыл и задор после травмы на ринге, забросила спорт и работает уборщицей.