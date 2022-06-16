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За минувшую неделю в Беларуси утонули 29 человек.

За минувшую неделю в Беларуси утонули 29 человек.

Только за выходные на воде утонули 13 человек, из них 1 ребенок.В оперативных сводках - люди разного возраста, разного уровня достатка и разного отношения к жизни.

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