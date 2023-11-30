Экс-игрок сборной России подал иск к МВД после обвинений в сбыте наркотиков

Адвокат Константин Жеребцов, представляющий интересы бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, сообщил о том, что его подзащитный подал иск на 5 млн рублей к ГУ МВД Кубани из-за видео с обнаружением у него наркотиков.
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