ЦАХАЛ: Израиль нанёс удары по предприятиям по производству ракет в Иране

Армия обороны Израиля нанесла удары по предприятиям по производству ракет в Иране. «Согласно разведывательным данным, самолёты ВВС нанесли удары по производствам, использовавшимся для изготовления ракет, которые Иран запускал по Государству Израиль в течение последнего года», — заявили в ЦАХАЛ.