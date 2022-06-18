Структура материи 6: уравнение Шрёдингера. Зачем нужна квантовая механика – Виталий Бейлин | Научпоп

Как было составлено волновое уравнение Шрёдингера? Как создание аппарата волновой квантовой механики повлияло на дальнейшее развитие химии, физики твердого тела и электроники? Виталий Бейлин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теоретической и вычислительной физики ЮФУ, научный сотрудник отдела теоретической физики НИИ Физики ЮФУ рассказывает, какой физический смысл имеет волновая функция в уравнении Шрёдингера и на какие вопросы она отвечает, а также чьи труды повлияли на работу учёного, и какие явления с публикацией его работы смогла объяснить нерелятивистская квантовая механика.