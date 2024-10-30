На Украине сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ

В Киеве из-за взрыва было повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.
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