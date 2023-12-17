Турция – Греция: отчего Эрдоган сменил гнев на милость?

Окажется ли долговечной провозглашённая в Афинах «новая эта» во взаимоотношениях между заклятыми соседями? На минувшей неделе, 7 декабря, президент Турции Реджеп Эрдоган побывал с 5-часовым официальным визитом в Греции, официально приуроченным к пятому по счету заседанию Высшего совета сотрудничества между двумя странами.