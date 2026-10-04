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Рязанские новости

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Рязанская дзюдоистка Воробьёва остановилась в шаге от пьедестала почёта ЧМ

Рязанская дзюдоистка Воробьёва остановилась в шаге от пьедестала почёта ЧМ

Рязанская дзюдоистка Марина Воробьева уступила в схватке за бронзу чемпионата мира в Баку, остановившись в шаге от пьедестала.

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