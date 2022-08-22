Военное обозрение

3 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Тимощук
    Давно пора уско глазных загнать под тумбочкуПольская пресса: ...
  • Валерий Авгур
    Призываем поставить Польше пару Сарматов самоподлётом для улучшенного мышления ,думаю что пшекать и пшикать меньше бу...Польское СМИ приз...
  • Дмитрий Фактурович
    За каждый снаряд, Германия должна лишаться газа пропорционально его теплотворной способности.Германия поставит...

ФСБ задержала террориста ИГИЛ, планировавшего убийство индийского политика

ФСБ задержала террориста ИГИЛ, планировавшего убийство индийского политика

В Российской Федерации сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) был задержан участник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ*).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх