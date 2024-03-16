Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaliy tabachenkov
    У накатавшего это явные траблы с пониманием политической экономики, с римским правом, да и в общем с религиоведением....Если бы большевик...
  • Елена Бреслова
    а я считаю это плохо не лишать гражданства: вот таких русофобок, как Нарусова, Собчак - надо лишить и вышвырнуть из с...В Прибалтике репр...
  • Nikolia Vovchenko
    Во время Великой отечественной войны,фашисты  сразу же уничтожали именно Большевиков,а во времена перестройки,её идео...Если бы большевик...

"Вся агентурная сеть противника была активизирована": В ДНР раскрыли план атаки ВСУ на Белгород

"Вся агентурная сеть противника была активизирована": В ДНР раскрыли план атаки ВСУ на Белгород

Один из сбитых беспилотников в Брянской областиКомандир батальона "Восток" сообщает, что Киев готовил комбинированную атаку, которая должна была посеять хаос на территории России перед президентскими выборами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Ничего у них не получится, прост о блефуют сволочи.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх