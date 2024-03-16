"Вся агентурная сеть противника была активизирована": В ДНР раскрыли план атаки ВСУ на Белгород

Один из сбитых беспилотников в Брянской областиКомандир батальона "Восток" сообщает, что Киев готовил комбинированную атаку, которая должна была посеять хаос на территории России перед президентскими выборами.
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