Военный ВСУ рассказал, как его отправили в якобы пустой дом, где он попал в плен

Военнослужащий 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Власенко рассказал, что его с сослуживцами командование отправило "держать оборону" в якобы пустой дом, где их встретили российские войска.
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