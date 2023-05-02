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Билялетдинов даст ответ «Ак Барсу» через пару недель, посоветовавшись с семьей («Бизнес Online»)

Зинэтула Билялетдинов не спешит принимать предложение «Ак Барса» о новом контракте. По данным «Бизнес Online», ближайшие неделю-две 68-летний специалист проведет в отпуске, планирует посоветоваться с семьей и только после этого дать окончательный ответ.

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