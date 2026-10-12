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Экс-мэра Владивостока будут судить повторно: крайсуд поддержал решение райсуда

Экс-мэра Владивостока будут судить повторно: крайсуд поддержал решение райсуда

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября, ФедералПресс. Судебная коллегия Приморского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную защитой бывшего главы Владивостока Владимира Николаева, и не нашла оснований для ее удовлетворения.

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