Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран Евросоюза обсудить создание общеевропейских стратегических запасов газа на фоне опасений по поводу надежности поставок предстоящей зимой.
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