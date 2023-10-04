СГУГиТ укрепляет сотрудничество с АО «РИРВ»

– В рамках встречи были обсуждены самые передовые вопросы сотрудничества и определены дальнейшие пути взаимодействия образовательных учреждений на 2023 год, в том числе намечены планы по организации практики студентов университета в АО «РИРВ», – прокомментировал ректор СГУГиТ Александр Петрович Карпик.