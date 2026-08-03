Экипаж Т-72Б3М уничтожил скопление пехоты ВСУ под Добропольем

Экипаж танка Т-72Б3М из 506-го мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил скопление украинских военнослужащих на Добропольском направлении.
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