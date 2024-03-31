Путин поручил правительству подумать о производстве в России игровых консолей

Правительству РФ поставлена задача рассмотреть до 15 июня вопрос об организации производства игровых консолей в России, пишет РБК со ссылкой на перечень поручений, который президент Владимир Путин утвердил по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, состоявшегося 25 января 2024 года.
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