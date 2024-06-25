В Госдуму внесли проект о запрете ограничений на установку RuStore в гаджетах

Группа сенаторов и депутатов Госдумы от пяти фракций внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, устанавливающий запрет, ограничивающий установку и использование магазина приложений RuStore в мобильных устройствах и другой технике.
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