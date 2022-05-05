Сочиняй мечты: Сапожников рассказал, как будут ходить троллейбусы по Каштаку

Руководитель администрации краевой столицы Александр Сапожников в очередной раз вспомнил, что в рамках проекта "Чистый воздух" в этом году в Чите троллейбусный маршрут №1 должен быть продлён от троллейбусного депо до Каштака - на 2,5 километра.