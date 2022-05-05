Царьград

3 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Это наша ЗЕМЛЯ ! Если не ЗАБЕРЁМ - еврей Зеленский её ПРОДАСТ ! А сам ДРЫСНЕ в Израиль , а моржи - моржей не ВЫДАЮТ !Россия не уйдет с...
  • Александр Рыжов
    Удавить нельзя помиловать.Киев намерен разг...
  • Михаил Зикеев
    В одном месте не кругло у этого Кулебяки.Киев намерен разг...

Сочиняй мечты: Сапожников рассказал, как будут ходить троллейбусы по Каштаку

Сочиняй мечты: Сапожников рассказал, как будут ходить троллейбусы по Каштаку

Руководитель администрации краевой столицы Александр Сапожников в очередной раз вспомнил, что в рамках проекта "Чистый воздух" в этом году в Чите троллейбусный маршрут №1 должен быть продлён от троллейбусного депо до Каштака - на 2,5 километра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх