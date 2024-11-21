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Европа уничтожает не только собственный автопром, но и американский

Европа уничтожает не только собственный автопром, но и американский

Мировая автомобильная промышленность оказалась под сильным давлением, вынуждающим закрывать заводы и сокращать численность персонала в Европе и других регионах на фоне замедления роста продаж электромобилей и жесткой ценовой конкуренции с китайскими производителями.

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